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Symbol HLFFF

Deutsche Bank AG

HelloFresh Hold

09:21 Uhr
HelloFresh Hold
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
4,02 EUR 0,16 EUR 4,09%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 6 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie warte auf eine Umsatzstabilisierung, schrieb Nizla Naizer in der am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung der jüngsten Geschäftszahlen des Kochboxenkonzerns./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Hold

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
3,94 €		 Abst. Kursziel*:
27,00%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
4,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,35%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

09:21 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
23.03.26 HelloFresh Buy UBS AG
23.03.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
20.03.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.03.26 HelloFresh Verkaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: HelloFresh SE: Fajence B.V., sell
EQS Group EQS-DD: HelloFresh SE: Fabien Jacques Jérôme Simon, buy
EQS Group EQS-DD: HelloFresh SE: Fajence B.V., sell
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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