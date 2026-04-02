HelloFresh Aktie
Marktkap. 577,22 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 6 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie warte auf eine Umsatzstabilisierung, schrieb Nizla Naizer in der am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung der jüngsten Geschäftszahlen des Kochboxenkonzerns./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Hold
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
5,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
3,94 €
|Abst. Kursziel*:
27,00%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
4,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,35%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HelloFresh
|09:21
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|23.03.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.03.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|09:21
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|23.03.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.03.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|23.03.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|23.03.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.03.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|18.03.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|09:21
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|18.03.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.