HelloFresh Aktie
Marktkap. 653,35 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach detaillierten Jahreszahlen und dem Ausblick auf 2026 mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Neutral" belassen. Das Ergebnisziel (Aebitda) des Kochboxenversenders für das laufende Jahr sei schwächer als erwartet ausgefallen und dürfte den Konsens um 6 Prozent drücken, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Potenziellen Anlegern empfiehlt er, zunächst an der Seitenlinie zu bleiben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
4,21 €
|Abst. Kursziel*:
42,55%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
3,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,45%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HelloFresh
|09:51
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
