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JP Morgan Chase & Co.

HelloFresh Neutral

20:06 Uhr
HelloFresh Neutral
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 6 auf 3,60 Euro eingestampft und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Marcus Diebel äußerte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin nicht überzeugt von dem Kochboxenlieferanten. Die Jahreszahlen hätten nur begrenzt positive Erkenntnisse mit sich gebracht. Infolge der Zahlen und des zunehmend vorsichtigeren Ausblicks kürzte er deutlich seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2028./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Neutral

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3,60 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
3,59 €		 Abst. Kursziel*:
0,28%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
3,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,84%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

20:06 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.03.26 HelloFresh Verkaufen DZ BANK
19.03.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
19.03.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.03.26 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
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