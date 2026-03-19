HelloFresh Aktie
Marktkap. 581,95 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 6 auf 3,60 Euro eingestampft und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Marcus Diebel äußerte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin nicht überzeugt von dem Kochboxenlieferanten. Die Jahreszahlen hätten nur begrenzt positive Erkenntnisse mit sich gebracht. Infolge der Zahlen und des zunehmend vorsichtigeren Ausblicks kürzte er deutlich seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2028./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
3,60 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3,59 €
|Abst. Kursziel*:
0,28%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
3,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,84%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HelloFresh
|20:06
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.03.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|20:06
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.03.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.03.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|18.03.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|20:06
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|18.03.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital