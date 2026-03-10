Barclays Capital

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hellofresh auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Daten von Barclaycard deuteten darauf hin, dass der Kochboxenversender am 18. März über ein schwaches erstes Geschäftsquartal in den USA berichten werde, schrieb Andrew Ross in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Nach den Aussagen des Unternehmens im Februar wäre aber das keine Überraschung./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 16:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:00 / GMT

