VINCI Aktie

129,95 EUR -0,95 EUR -0,73 %
STU
117,25 CHF -1,43 CHF -1,21 %
BRX
Marktkap. 72,44 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475

ISIN FR0000125486

Symbol VCISF

Barclays Capital

VINCI Overweight

11:41 Uhr
VINCI
129,95 EUR -0,95 EUR -0,73%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vinci nach einer Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Overweight" belassen. Der französische Infrastrukturkonzern weise defensive Merkmale auf, sei gegen Inflation gewappnet und profitiere von sogenannten Megatrends, schrieb Tom Zhang am Dienstagabend./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: VINCI Overweight

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
137,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
129,10 €		 Abst. Kursziel*:
6,12%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
129,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,43%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
143,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

