DAX sinkt -- Wall Street stabil erwartet -- Deutschland gibt Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Souveräne Drohnenabwehr: DroneShield startet eigene Fertigung in der Europäischen Union - Aktie höher
BioNTech-Aktie im Rebound: Anleger und Experten suchen Gründe für den Schockabgang der Gründer
Henkel vz. Aktie

Marktkap. 28,64 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 78 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wassachon Udomsilpa passte ihre Schätzungen am Mittwochmittag an die am Morgen vorgelegten Geschäftszahlen an. Die Wachstumsprognose senkte die Analystin leicht und verwies auf das unsichere Umfeld und ein geringeres Klebstoff-Momentum./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:36 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:36 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel vz. Sector Perform

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
69,74 €		 Abst. Kursziel*:
7,54%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
69,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,48%
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

13:56 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
13:56 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12:21 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
11:56 Henkel vz. Sell Goldman Sachs Group Inc.
10:36 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

