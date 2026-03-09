Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,64 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 78 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wassachon Udomsilpa passte ihre Schätzungen am Mittwochmittag an die am Morgen vorgelegten Geschäftszahlen an. Die Wachstumsprognose senkte die Analystin leicht und verwies auf das unsichere Umfeld und ein geringeres Klebstoff-Momentum./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Sector Perform
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
69,74 €
|Abst. Kursziel*:
7,54%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
69,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,48%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
