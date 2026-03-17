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Marktkap. 13,31 Mrd. EUR

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WKN 716563

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ISIN DE0007165631

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Symbol SUVPF

Deutsche Bank AG

Sartorius vz Buy

10:06 Uhr
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
209,80 EUR -6,40 EUR -2,96%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius von 304 auf 284 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des Pharma- und Laborausrüsters habe auf dem jüngsten Kapitalmarkttag eine überzeugende und schlüssige Strategie für eine nachhaltige, langfristige Wertschöpfung vorgestellt, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die neuen mittelfristigen Finanzziele seien ehrgeizig, erschienen jedoch realistisch./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
284,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
210,40 €		 Abst. Kursziel*:
34,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
209,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,37%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
263,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

18.03.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
18.03.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
18.03.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
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