FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sartorius mit einem fairen Wert von 216 Euro je Aktie auf "Halten" belassen. Mit dem ersten Quartal liege der Pharma- und Laborausrüster im Rahmen der Erwartungen, schrieb Sven Kürten am Freitag mit Blick auf den vorgelegten Bericht. Die Erholung verlaufe allerdings ohne neue Beschleunigungsimpulse./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 13:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sartorius vz. Halten
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
218,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
218,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
260,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|14:31
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|14:31
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.04.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
