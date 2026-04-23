DAX 24.173 +0,1%ESt50 5.888 -0,1%MSCI World 4.614 +0,0%Top 10 Crypto 10,05 +0,7%Nas 24.600 +0,7%Bitcoin 66.869 -0,2%Euro 1,1702 +0,2%Öl 105,4 -0,6%Gold 4.695 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Wall Street uneins -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Telekom, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
Tesla-Aktie in Grün: Robotaxi-Produktion laut Firmenchef Musk gestartet Tesla-Aktie in Grün: Robotaxi-Produktion laut Firmenchef Musk gestartet
Meta-Aktie fällt: Facebook-Mutter trennt sich von 10 Prozent der Belegschaft Meta-Aktie fällt: Facebook-Mutter trennt sich von 10 Prozent der Belegschaft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sartorius vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
218,40 EUR +2,60 EUR +1,20 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 13,31 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716563

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007165631

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SUVPF

Sartorius vz Halten

Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
218,40 EUR 2,60 EUR 1,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sartorius mit einem fairen Wert von 216 Euro je Aktie auf "Halten" belassen. Mit dem ersten Quartal liege der Pharma- und Laborausrüster im Rahmen der Erwartungen, schrieb Sven Kürten am Freitag mit Blick auf den vorgelegten Bericht. Die Erholung verlaufe allerdings ohne neue Beschleunigungsimpulse./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 13:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Halten

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
218,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
218,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
260,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

14:31 Sartorius vz. Neutral UBS AG
14:31 Sartorius vz. Halten DZ BANK
23.04.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
23.04.26 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
23.04.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

Dow Jones Vorzeitig verlängert Sartorius-Aktie im Plus: AR verlängert CFO-Mandat von Florian Funck Sartorius-Aktie im Plus: AR verlängert CFO-Mandat von Florian Funck
dpa-afx Sartorius verlängert Vertrag von Finanzchef Funck
EQS Group EQS-News: Sartorius-Aufsichtsrat verlängert Bestellung von Vorstandsmitglied Florian Funck
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX zum Start des Freitagshandels im Minus
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende
finanzen.net Schwacher Handel: TecDAX zum Handelsende in der Verlustzone
finanzen.net Gewinnmitnahmen belasten: Sartorius-Aktie nach bestätigter Prognose und robustem Quartal zweistellig im Minus
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagnachmittag im Bärenmodus
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags leichter
EQS Group EQS-News: Sartorius AG Supervisory Board extends appointment of board member Florian Funck
EQS Group EQS-News: Sartorius marks positive start to 2026: Considerable sales revenue growth and resilient profit margin
EQS Group EQS-News: Sartorius AG Supervisory Board extends appointment of board member René Fáber
EQS Group EQS-News: Sartorius AG - Resolutions of the Annual General Meeting
EQS Group EQS-News: Sartorius sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets
EQS Group EQS-News: Sartorius launches next-generation platform to boost efficiency in cell therapy production
EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Lothar Ewald Kappich, buy
EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Lothar Ewald Kappich, buy
RSS Feed
Sartorius AG Vz. zu myNews hinzufügen