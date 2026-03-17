Marktkap. 218,29 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DocMorris nach endgültigen Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 6 Franken auf "Equal Weight" belassen. Die Zahl der rezeptpflichtigen Medikamente implizierten, dass die Schweizer Boden an den Konkurrenten Redcare Pharmacy verlieren, schrieb Sarah Roberts in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Ein langsameres Wachstum dürfte die Bedenken hinsichtlich der Wettbewerbslage schüren./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: DocMorris Equal Weight
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
6,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
4,22 CHF
|Abst. Kursziel*:
42,11%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
4,15 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
44,58%
|
Analyst Name:
Sarah Roberts
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|09:41
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|08:41
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
