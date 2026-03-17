EZB im Fokus: DAX rutscht kräftig ab -- Asiens Börsen tiefrot -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Leitzinsen bleiben stabil -- Rüstungsaktien, Almonty, Siemens Energy im Fokus
DocMorris Aktie

4,51 EUR +0,07 EUR +1,58 %
STU
4,15 CHF +0,03 CHF +0,78 %
SWX
Marktkap. 218,29 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0

ISIN CH0042615283

Symbol ZRSEF

Barclays Capital

DocMorris Equal Weight

09:41 Uhr
DocMorris Equal Weight
DocMorris AG (ex Zur Rose)
4,51 EUR 0,07 EUR 1,58%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DocMorris nach endgültigen Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 6 Franken auf "Equal Weight" belassen. Die Zahl der rezeptpflichtigen Medikamente implizierten, dass die Schweizer Boden an den Konkurrenten Redcare Pharmacy verlieren, schrieb Sarah Roberts in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Ein langsameres Wachstum dürfte die Bedenken hinsichtlich der Wettbewerbslage schüren./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris Equal Weight

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
6,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
4,22 CHF		 Abst. Kursziel*:
42,11%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
4,15 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
44,58%
Analyst Name:
Sarah Roberts 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

09:41 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
08:41 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
04.02.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 DocMorris Sell UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

dpa-afx Sparprogramm DocMorris-Aktie: Verluste steigen - Standortschließung und neue Ziele DocMorris-Aktie: Verluste steigen - Standortschließung und neue Ziele
finanzen.net SPI-Handel aktuell: SPI fällt zum Handelsstart zurück
EQS Group DocMorris und Google gehen Partnerschaft ein, um eine der führenden KI-gestützten digitalen Gesundheitsplattformen Europas voranzutreiben
EQS Group DocMorris erreicht Ziele 2025 – Fokus auf Profitabilität, Wachstum und Ausbau der digitalen Gesundheitsplattform
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Dienstagshandels freundlich
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SPI am Nachmittag steigen
finanzen.net SIX-Handel: So performt der SPI am Dienstagmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SPI schlussendlich stärker
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SPI legt zu
EQS Group DocMorris and Google partner to advance one of Europe’s leading AI-powered digital health platform
EQS Group DocMorris achieves 2025 targets – focus on profitability, growth and expansion of digital health platform
EQS Group DocMorris AG announces changes to its Board of Directors
EQS Group Early redemption of the 6.875% Convertible Bonds due 2026
EQS Group DocMorris repurchases convertible bonds maturing in 2026 with a nominal value of around CHF 14.4 million
EQS Group DocMorris achieves 11.1 per cent revenue growth in 2025 – strong fourth quarter
EQS Group DocMorris accelerates sequential Rx growth and increases non-Rx revenue
EQS Group DocMorris increases Rx revenue by over 40 per cent in the first half of the year and continues to expand its health ecosystem
RSS Feed
DocMorris AG (ex Zur Rose) zu myNews hinzufügen