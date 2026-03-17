DAX 22.980 -2,2%ESt50 5.627 -1,9%MSCI World 4.314 -0,6%Top 10 Crypto 9,3830 -5,1%Nas 22.152 -1,5%Bitcoin 61.263 -1,5%Euro 1,1468 +0,1%Öl 115,6 +5,4%Gold 4.714 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G NEL ASA A0B733 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX rutscht kräftig ab -- Asiens Börsen tiefrot -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Leitzinsen bleiben stabil -- Rüstungsaktien, Almonty, Siemens Energy im Fokus
Top News
Tesla & SpaceX AI setzen weiter auf NVIDIA: Musk kündigt "große" Bestellungen an - Aktien geben leicht nach Tesla & SpaceX AI setzen weiter auf NVIDIA: Musk kündigt "große" Bestellungen an - Aktien geben leicht nach
Umsatzsprung und Rekordgewinn: Five Below feiert das beste Quartal der Firmengeschichte Umsatzsprung und Rekordgewinn: Five Below feiert das beste Quartal der Firmengeschichte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fraport Aktie

Kaufen
Verkaufen
Fraport Aktien-Sparplan
77,40 EUR +1,20 EUR +1,57 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,12 Mrd. EUR

KGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 577330

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005773303

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FPRUF

Barclays Capital

Fraport Overweight

10:01 Uhr
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
77,40 EUR 1,20 EUR 1,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Der positive Cashflow im vergangenen Jahr sei für den Flughafenbetreiber ein wichtiger Wendepunkt, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwochabend. Das Management fokussiere nunmehr auf einen Abbau der Verschuldung und Disziplin bei den Kapitalausgaben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 20:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Zusammenfassung: Fraport Overweight

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
75,60 €		 Abst. Kursziel*:
25,66%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
77,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,74%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

10:01 Fraport Overweight Barclays Capital
08:01 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Fraport Hold Deutsche Bank AG
18.03.26 Fraport Overweight Barclays Capital
17.03.26 Fraport Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

TraderFox Hot-News Fraport: EBITDA-Rekordjahr und Rückkehr zur Dividende! Fraport: EBITDA-Rekordjahr und Rückkehr zur Dividende!
finanzen.net Fraport stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
dpa-afx Einzigartige Belastungen - Wie Landebahnen saniert werden
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX klettert zum Handelsende
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht nachmittags Gewinne
dpa-afx ROUNDUP 2: Fraport will operatives Ergebnis weiter steigern - Aktie zieht an
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 17.03.26
finanzen.net Fraport-Aktie legt zu: Gewinnrückgang trotz stabiler Entwicklung - Cashflow deutlich verbessert
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Fraport weiter erholt - Cashflow früher positiv als gedacht
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividend Forecast
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Business Plan 2026 / Resumption of Dividend
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Fraport AG zu myNews hinzufügen