Fraport Aktie
Marktkap. 6,39 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fraport auf "Sell" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das für das erste Quartal berichtete, operative Ergebnis (Ebitda) des Flughafenbetreibers liege über den Erwartungen, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies sei aber nur der besseren Entwicklung im Bodenabfertigungsgeschäft geschuldet. Zudem falle der Barmittelabfluss höher als erwartet aus./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Sell
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
73,15 €
|Abst. Kursziel*:
-8,41%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
73,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,66%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fraport AG
|13:11
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.05.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|05.05.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.05.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|05.05.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.05.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|23.04.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|18.03.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|Fraport Hold
|Warburg Research