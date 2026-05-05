Lufthansa Aktie
Marktkap. 8,98 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) dank niedriger als erwartet ausgefallener Treibstoffkosten positiv überrascht und wolle dieses 2026 weiterhin deutlich steigern, schrieb Ruairi Cullinane am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Risiken für den Ausblick sind der Airline zufolge allerdings gestiegen./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Sector Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,50 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
8,38 €
|Abst. Kursziel*:
-10,50%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
8,31 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,75%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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