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Marktkap. 8,98 Mrd. EUR

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RBC Capital Markets

Lufthansa Sector Perform

13:56 Uhr
Lufthansa Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) dank niedriger als erwartet ausgefallener Treibstoffkosten positiv überrascht und wolle dieses 2026 weiterhin deutlich steigern, schrieb Ruairi Cullinane am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Risiken für den Ausblick sind der Airline zufolge allerdings gestiegen./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:31 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Sector Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
8,38 €		 Abst. Kursziel*:
-10,50%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
8,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,75%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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