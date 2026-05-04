LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die US-Bank transferiere ihr US-Konsumenten-Geschäftsmodell nach Europa - mit einem rein digitalen Ansatz, schrieb Jason Goldberg am Dienstagabend. Neben Deutschland sieht er dafür auch Chancen in Frankreich, Italien und Spanien./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 391,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 309,40
|Abst. Kursziel*:
26,37%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 312,02
|Abst. Kursziel aktuell:
25,31%
|
Analyst Name:
Jason Goldberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 348,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
