FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat JPMorgan auf "Halten" mit einem fairen Wert von 310 US-Dollar belassen. Die US-Bank habe gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, schrieb Philipp Häßler in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Vor allem das Investmentbanking habe mit einem 19-prozentigen Ertragsanstieg stark abgeschnitten. Eine negative Überraschung sei indes das leicht gesenkte Ziel für den Zinsüberschuss./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
$ 311,12
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
$ 313,00
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 347,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|13:31
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|08:01
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
