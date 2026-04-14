JPMorgan Chase Aktie

265,05 EUR +1,70 EUR +0,65 %
313,00 USD -0,36 USD -0,11 %
Marktkap. 717,74 Mrd. EUR

KGV 16,10 Div. Rendite 1,80%
WKN 850628

ISIN US46625H1005

Symbol JPM

DZ BANK

JPMorgan ChaseCo Halten

13:31 Uhr
JPMorgan ChaseCo Halten
JPMorgan Chase & Co.
265,05 EUR 1,70 EUR 0,65%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat JPMorgan auf "Halten" mit einem fairen Wert von 310 US-Dollar belassen. Die US-Bank habe gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, schrieb Philipp Häßler in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Vor allem das Investmentbanking habe mit einem 19-prozentigen Ertragsanstieg stark abgeschnitten. Eine negative Überraschung sei indes das leicht gesenkte Ziel für den Zinsüberschuss./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JPMorgan Chase Halten

Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
$ 311,12		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
$ 313,00		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 347,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

13:31 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
08:01 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
14.04.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
01.04.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
17.02.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

