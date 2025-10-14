DAX 24.271 +0,1%ESt50 5.632 +1,4%MSCI World 4.290 +0,3%Top 10 Crypto 15,52 +0,8%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.639 -1,0%Euro 1,1623 +0,1%Öl 62,23 -0,1%Gold 4.200 +1,4%
JPMorgan Chase Aktie

260,65 EUR +1,05 EUR +0,40 %
STU
303,10 USD -4,85 USD -1,57 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 727,65 Mrd. EUR

KGV 12,14 Div. Rendite 2,00%
WKN 850628

ISIN US46625H1005

Symbol JPM

DZ BANK

JPMorgan ChaseCo Halten

12:41 Uhr
JPMorgan ChaseCo Halten
JPMorgan Chase & Co.
260,65 EUR 1,05 EUR 0,40%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für JPMorgan nach Quartalszahlen von 290 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die US-Großbank habe deutlich besser als erwartet ausgefallene Kennziffern vorgelegt, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die vorsichtigen Aussagen von Bankchef James Dimon zu einer möglichen Verschlechterung des Kreditportfolios bestärkten ihn allerdings in seinem neutralen Votum./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 11:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JPMorgan Chase Halten

Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
$ 302,08		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
$ 303,10		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 324,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

12:41 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
14.10.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
11.09.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
16.07.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
16.07.25 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
mehr Analysen

