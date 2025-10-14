JPMorgan Chase Aktie
Marktkap. 727,65 Mrd. EURKGV 12,14 Div. Rendite 2,00%
WKN 850628
ISIN US46625H1005
Symbol JPM
JPMorgan ChaseCo Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für JPMorgan nach Quartalszahlen von 290 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die US-Großbank habe deutlich besser als erwartet ausgefallene Kennziffern vorgelegt, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die vorsichtigen Aussagen von Bankchef James Dimon zu einer möglichen Verschlechterung des Kreditportfolios bestärkten ihn allerdings in seinem neutralen Votum./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 11:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: JPMorgan Chase Halten
|Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
$ 302,08
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
$ 303,10
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philipp Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 324,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|12:41
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.10.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
