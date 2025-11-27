DAX 23.743 -0,1%ESt50 5.651 +0,0%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,46 -0,6%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 79.196 +0,7%Euro 1,1571 -0,2%Öl 63,50 +0,2%Gold 4.167 +0,2%
HOCHTIEF Aktie

296,60 EUR -1,00 EUR -0,34 %
STU
Marktkap. 22,69 Mrd. EUR

KGV 12,58 Div. Rendite 4,03%
WKN 607000

ISIN DE0006070006

Symbol HOCFF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hochtief von 158 auf 280 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Tom Zhang passte seine Schätzungen für die europäischen Infrastrukturwerte Hochtief, ACS und Sacyr am Freitag an seiner Einschätzung nach durchweg ordentliche Quartalsberichte an. Bei Hochtief hob er das starke Wachstum der Tochter Turner Construction hervor./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

