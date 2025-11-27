HOCHTIEF Aktie
Marktkap. 22,69 Mrd. EURKGV 12,58 Div. Rendite 4,03%
WKN 607000
ISIN DE0006070006
Symbol HOCFF
HOCHTIEF Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hochtief von 158 auf 280 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Tom Zhang passte seine Schätzungen für die europäischen Infrastrukturwerte Hochtief, ACS und Sacyr am Freitag an seiner Einschätzung nach durchweg ordentliche Quartalsberichte an. Bei Hochtief hob er das starke Wachstum der Tochter Turner Construction hervor./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HOCHTIEF Equal Weight
|Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
280,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
298,00 €
|Abst. Kursziel*:
-6,04%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
296,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,60%
|
Analyst Name:
Tom Zhang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
207,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HOCHTIEF AG
|08:01
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
