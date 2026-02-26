DAX23.858 +0,3%Est505.786 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 +3,4%Nas22.517 -1,0%Bitcoin60.924 +3,5%Euro1,1596 -0,1%Öl83,96 +2,4%Gold5.168 +1,6%
Devisen im Blick

Eurokurs stabilisiert sich zum US-Dollar - Das sind die Gründe

04.03.26 09:45 Uhr
EUR/USD stabilisiert sich: Worauf Anleger achten | finanzen.net

Der Euro hat sich am Mittwoch nach Kursverlusten in den vergangenen Handelstagen vorerst stabilisiert.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1608 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Zuvor hatte eine Dollar-Stärke nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran den Euro belastet.

Zuletzt hatte ein Angebot von US-Präsident Donald Trump, Tankern Geleitschutz bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu geben, die Lage an den Finanzmärkten generell etwas beruhigt. Seit dem Vorabend hat auch der Druck auf den Euro vorerst nachgelassen. Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank werden die Entwicklungen rund um den Iran den Handel im weiteren Tagesverlauf weiter bestimmen.

Am Nachmittag könnten aber auch Konjunkturdaten aus den USA für Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem Zahlen zur Beschäftigung des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP und Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen.

FRANKFURT (dpa-AFX)

