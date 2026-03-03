DAX 24.188 +1,7%ESt50 5.878 +1,8%MSCI World 4.463 +0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.373 +4,3%Euro 1,1644 +0,3%Öl 81,17 -1,0%Gold 5.186 +1,9%
Diageo Aktie

18,15 EUR +0,05 EUR +0,28 %
STU
16,29 CHF -0,20 CHF -1,20 %
BRX
Marktkap. 41,13 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

RBC Capital Markets

Diageo Outperform

13:46 Uhr
Diageo Outperform
Diageo plc
18,15 EUR 0,05 EUR 0,28%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Outperform" belassen. L'Oreal sei das Paradebeispiel, wie ein Konsumgüterkonzern in unterschiedlichen Preiskategorien erfolgreich sein kann, schrieb James Edwardes Jones am Mittwoch. Diageo müsse "mehr L'Oreal" werden. Noch seien die Briten mit ihrem "high-end gut, low-end schlecht"-Ansatz weit davon entfernt./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 17:27 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Outperform

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
15,71 £		 Abst. Kursziel*:
27,30%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

13:46 Diageo Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 Diageo Neutral UBS AG
26.02.26 Diageo Overweight Barclays Capital
26.02.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
26.02.26 Diageo Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

dpa-afx Index-Monitor Siemens Energy stürmt den Stoxx Europe 50: Diageo muss den Platz räumen - So reagieren die Aktien Siemens Energy stürmt den Stoxx Europe 50: Diageo muss den Platz räumen - So reagieren die Aktien
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag billiger
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo verliert am Mittag
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag mit Abschlägen
finanzen.net Experten sehen bei Diageo-Aktie Potenzial
finanzen.net Freitagshandel in London: Letztendlich Pluszeichen im FTSE 100
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone
finanzen.net Freitagshandel in London: FTSE 100 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 notiert um Schlusskurs des Vortages
Benzinga Is Diageo PLC Gaining or Losing Market Support?
MotleyFool Why Diageo Stock Cratered This Week
Financial Times Stockpickers: Centrica, Mony Group, Diageo
Financial Times Stockpickers: Centrica, Mony Group, Diageo
Zacks Diageo 1H'26 Earnings & Sales Decline Y/Y, Organic Sales Drop 2.8%
Benzinga Smirnoff, Guinness Parent Diageo Stock Crashes On Soft US Demand, China Weakness
MotleyFool Why Diageo Stock Is Sinking Further Down Today
MarketWatch Tequila sales in the U.S. are collapsing. Diageo is cutting its dividend in half.
