Diageo Aktie
Marktkap. 41,13 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Outperform" belassen. L'Oreal sei das Paradebeispiel, wie ein Konsumgüterkonzern in unterschiedlichen Preiskategorien erfolgreich sein kann, schrieb James Edwardes Jones am Mittwoch. Diageo müsse "mehr L'Oreal" werden. Noch seien die Briten mit ihrem "high-end gut, low-end schlecht"-Ansatz weit davon entfernt./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 17:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Outperform
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
20,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
15,71 £
|Abst. Kursziel*:
27,30%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,50 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|13:46
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.