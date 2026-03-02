Symrise Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Der Wachstumsausblick auf 2026 sei etwas mau, schrieb Charles Eden am Mittwoch. Die Margenziele des Herstellers von Duft- und Aromastoffen lägen aber höher./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
99,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
72,82 €
|Abst. Kursziel*:
35,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,62%
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|10:36
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|09:21
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
