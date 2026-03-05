Managers’ Transactions bei Symrise: Führungskraft weitet Engagement aus

Gemeldetes Eigengeschäft

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt Symrise ins Blickfeld.

Bei Symrise kam es am 05.03.2026 zu einem Eigengeschäft. Die Aktien-Transaktion wurde am 05.03.2026 bekannt gemacht. Sein Engagement in Symrise hat Coßmann, Dr. Stephanie, Vorstand, am 05.03.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 411 Aktien zu je 72,63 EUR. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 1,30 Prozent auf 72,46 EUR zu.

Die Symrise-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um Prozent auf EUR. Symrise erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,92 Mrd. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 139.772.000 Papiere.

Zuvor wurden Transaktionen von Coßmann, Dr. Stephanie am 23.01.2026 verzeichnet. Coßmann, Dr. Stephanie fügte 2.080 Anteile zu jeweils 72,39 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net