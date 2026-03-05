DAX23.976 +0,7%Est505.816 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2200 -4,0%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.949 -0,2%Euro1,1591 -0,2%Öl85,20 +1,1%Gold5.096 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX startet Erholungsversuch -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an
DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gemeldetes Eigengeschäft

Managers’ Transactions bei Symrise: Führungskraft weitet Engagement aus

06.03.26 10:01 Uhr
Managers’ Transactions bei Symrise: Führungskraft weitet Engagement aus | finanzen.net

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt Symrise ins Blickfeld.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
72,10 EUR -0,36 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei Symrise kam es am 05.03.2026 zu einem Eigengeschäft. Die Aktien-Transaktion wurde am 05.03.2026 bekannt gemacht. Sein Engagement in Symrise hat Coßmann, Dr. Stephanie, Vorstand, am 05.03.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 411 Aktien zu je 72,63 EUR. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 1,30 Prozent auf 72,46 EUR zu.

Die Symrise-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um Prozent auf EUR. Symrise erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,92 Mrd. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 139.772.000 Papiere.

Zuvor wurden Transaktionen von Coßmann, Dr. Stephanie am 23.01.2026 verzeichnet. Coßmann, Dr. Stephanie fügte 2.080 Anteile zu jeweils 72,39 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
05.03.2026Symrise BuyDeutsche Bank AG
05.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
05.03.2026Symrise BuyUBS AG
04.03.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
04.03.2026Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.03.2026Symrise BuyDeutsche Bank AG
05.03.2026Symrise BuyUBS AG
04.03.2026Symrise BuyUBS AG
04.03.2026Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026Symrise BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
04.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
02.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.02.2026Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.2026Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.02.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
13.01.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen