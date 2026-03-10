DAX 23.699 -1,1%ESt50 5.787 -0,9%MSCI World 4.432 -0,1%Top 10 Crypto 9,0590 -0,4%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.891 -0,5%Euro 1,1614 +0,1%Öl 89,70 -1,9%Gold 5.184 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Allianz 840400 TUI TUAG50 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 ExxonMobil 852549
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- NIO, Porsche, Novo Nordisk, Meta, TSMC im Fokus
Top News
Nahostkonflikt und Ölpreise bleiben Top-Thema: DAX fällt wieder deutlich zurück Nahostkonflikt und Ölpreise bleiben Top-Thema: DAX fällt wieder deutlich zurück
Airbus-Aktie verliert: Flugzeugbauer liefert bis zu 18 Drohnen an Garuda Technologies Airbus-Aktie verliert: Flugzeugbauer liefert bis zu 18 Drohnen an Garuda Technologies
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Symrise Aktie

Kaufen
Verkaufen
Symrise Aktien-Sparplan
71,24 EUR -0,02 EUR -0,03 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,95 Mrd. EUR

KGV 38,61
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SYM999

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SYM9999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SYIEF

JP Morgan Chase & Co.

Symrise Overweight

09:11 Uhr
Symrise Overweight
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
71,24 EUR -0,02 EUR -0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach einer Veranstaltung zur Branche mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal entwickele sich schwach, das Management des Herstellers von Duft- und Aromastoffen setze aber auf das zweite Halbjahr, schrieb Edward Hockin am Mittwoch./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Overweight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
70,84 €		 Abst. Kursziel*:
41,16%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
71,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,37%
Analyst Name:
Edward Hockin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

09:11 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
06.03.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

finanzen.net Aktie unter die Lupe Symrise-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt Symrise-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag gefragt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Symrise auf 'Equal Weight' - Ziel 84 Euro
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Mittag freundlich
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Vormittag gestärkt
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Meldepflichtiger nimmt Symrise-Aktien ins Depot
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Michael König, Kauf
finanzen.net Barclays Capital: Equal Weight für Symrise-Aktie
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Michael König, buy
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Dr. Stephanie Coßmann, buy
EQS Group EQS-News: Symrise delivered solid organic sales growth and strong profitability improvement for 2025
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Symrise AG zu myNews hinzufügen