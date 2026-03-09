DAX 23.598 -1,6%ESt50 5.768 -1,2%MSCI World 4.428 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 60.036 -0,3%Euro 1,1585 -0,2%Öl 90,73 -0,7%Gold 5.178 -0,2%
Ausblick: BMW präsentiert Quartalsergebnisse
Aktien von HENSOLDT, RENK und TKMS unter Druck: Was den Rüstungssektor belastet
Gesco Aktie

Gesco Aktien-Sparplan
14,05 EUR -0,55 EUR -3,77 %
STU
Marktkap. 151,17 Mio. EUR

KGV 14,84
WKN A1K020

ISIN DE000A1K0201

SMC Research

Gesco Kaufen

10:04 Uhr
Gesco Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Gesco
14,05 EUR -0,55 EUR -3,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Schwierige Rahmenbedingungen für die deutsche Industrie und negative Sondereffekte aus der Insolvenz eines Unternehmens, gegen das noch Forderungen bestanden, haben das Ergebnis von GESCO nach Darstellung von SMC-Research in 2025 belastet, trotzdem wurde der Nettogewinn mehr als verdoppelt. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet für die laufende Periode einen weiteren deutlichen Gewinnzuwachs und sieht auf der Basis unverändert hohes Kurspotenzial.

Die deutsche Industrie operiere laut SMC-Research seit Jahren unter schwierigen Rahmenbedingungen, die auch GESCO belasten. Das letzte Geschäftsjahr sei mit einem Gewinn unter den ursprünglichen Erwartungen abgeschlossen worden, was insbesondere auf ein unerwartet schwaches viertes Quartal und die Auswirkung der Insolvenz einer Gesellschaft, gegenüber der noch Forderungen bestanden, zurückzuführen gewesen sei. Dennoch habe der Konzern den Gewinn von 4,4 auf 9,9 Mio. Euro mehr als verdoppelt, und das trotz eines Umsatzrückgangs von 513,8 auf 495,0 Mio. Euro.

Für das laufende Jahr erwarten die Analysten eigentlich eine Besserung mit einem soliden Wachstum und einer deutlichen Ergebnissteigerung. Die jüngste Aufhellung der Frühindikatoren zur deutschen Industrie biete dafür ebenso eine gute Basis wie die fortschreitende Umsetzung des Optimierungsprogramms „GESCO Business System“. Ein neuer großer Unsicherheitsfaktor seien aber die Marktturbulenzen, die der Irankrieg ausgelöst habe.

Das wahrscheinlichste Szenario sei aus Sicht der Analysten, dass der Konflikt einige Wochen dauere. Komme das so, könnten die negativen Effekte für den potenziellen deutschen Konjunkturaufschwung gerade noch so verkraftbar sein. Die Analysten lassen ihre Schätzungen zu GESCO ab 2026 daher zunächst unverändert und sehen das Kursziel weiterhin bei 26,70 Euro. Ihr Urteil laute wegen des hohen Kurspotenzials bei zugleich ausgeprägten konjunkturellen Prognoserisiken, die sich mit dem Irankrieg weiter erhöht haben, weiterhin „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.03.2026 um 10:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 11.03.2026 um 9:15 Uhr fertiggestellt und am 11.03.2026 um 9:45 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-11-SMC-Comment-GESCO_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Gesco Kaufen

Unternehmen:
Gesco		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
26,70 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
14,50 €		 Abst. Kursziel*:
84,14%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
14,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
90,04%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gesco

10:04 Gesco Kaufen SMC Research
11.02.26 Gesco Kaufen SMC Research
08.12.25 Gesco Kaufen SMC Research
24.11.25 Gesco Kaufen GSC Research GmbH
14.11.25 Gesco Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Gesco

StockXperts GESCO: Positiver Gewinntrend sollte sich 2026 fortsetzen GESCO: Positiver Gewinntrend sollte sich 2026 fortsetzen
Aktien-Global GESCO: Positiver Gewinntrend sollte sich 2026 fortsetzen
finanzen.net Gesco: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
StockXperts GESCO: Gewinn mehr als verdoppelt
EQS Group EQS-Adhoc: GESCO SE gibt vorläufige Geschäftszahlen 2025 und Dividendenvorschlag bekannt
Aktien-Global GESCO: Relative Stärke beeindruckt
StockXperts GESCO: Achtung, hier tut sich etwas!
finanzen.net Aixtron, Auto1, ABO Energy: Das war diese Woche bei Nebenwerten los
Aktien-Global GESCO: Achtung, den Schub nicht verpassen!
EQS Group EQS-Adhoc: GESCO SE announces preliminary figures for 2025 and dividend proposal
EQS Group EQS-AFR: GESCO SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: GESCO SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: GESCO SE: Burden from the insolvency of a contractual partner
EQS Group EQS-News: GESCO SE: Doerrenberg spins off Casting Products division into new company CASTEON
EQS Group EQS-News: GESCO SE publishes 9-month report 2025
EQS Group EQS-Adhoc: GESCO SE lowers sales and earnings forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-DD: GESCO SE: Johannes Pfeffer, buy
