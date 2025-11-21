DAX 23.247 +0,7%ESt50 5.528 +0,2%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,68 -0,3%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.581 -1,1%Euro 1,1534 +0,2%Öl 62,58 +0,1%Gold 4.077 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Wall Street fester erwartet -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen
Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gesco Aktie

Kaufen
Verkaufen
Gesco Aktien-Sparplan
13,70 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 143,4 Mio. EUR

KGV 31,24 Div. Rendite 0,76%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1K020

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1K0201

GSC Research GmbH

Gesco Kaufen

10:29 Uhr
Gesco Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Gesco
13,70 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO SE in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) aufgrund von Veränderungen im Konsolidierungskreis einen Umsatzrückgang verzeichnet, bei EBIT und Konzernüberschuss aber deutlich zugelegt. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, bestätigt aber das positive Rating.
Nach Analystenaussage sei das Zahlenwerk wegen der Veränderungen im Konsolidierungskreis nur eingeschränkt vergleichbar. Demnach habe das Unternehmen AstroPlast und die Doerrenberg-Geschäftsbereiche Gießerei und Stahlwerk zum Jahresende 2024 verkauft sowie Eckart erstkonsolidiert. Gleichwohl falle beim Vorjahresvergleich positiv ins Auge, dass die Industriegruppe trotz einer um knapp 5 Prozent niedrigeren Umsatzbasis Steigerungen beim EBIT um über 20 Prozent und beim Nettoergebnis sogar um gut 55 Prozent realisiert habe. Nach einem schwachen Oktober sowie aufgrund sich abzeichnender Verschiebungen von Kundenabnahmen im Projektgeschäft auf Anfang 2026 und einer erwarteten saldierten Ergebnisbelastung von rund 1 Mio. Euro aus verschiedenen Sondereffekten sei die Guidance für 2025 vom Vorstand jedoch nach unten angepasst worden. Gleichwohl zeige sich der Analyst zuversichtlich, dass die GESCO-Gruppe auch unter den anhaltend widrigen Rahmenbedingungen durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Tochtergesellschaften stetig profitabel wachsen könne. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 26,00 Euro (zuvor: 28,00 Euro), erneuert aber das Rating „Kaufen“. 

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.11.2025, 10:25 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 21.11.2025 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: gsc-research.de/berichte/102498
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Gesco Kaufen

Unternehmen:
Gesco		 Analyst:
GSC Research GmbH		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
14,00 €		 Abst. Kursziel*:
85,71%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
13,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
89,78%
Analyst Name:
Jens Nielsen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gesco

10:29 Gesco Kaufen GSC Research GmbH
14.11.25 Gesco Kaufen SMC Research
21.08.25 Gesco Kaufen GSC Research GmbH
15.08.25 Gesco Kaufen SMC Research
04.07.25 Gesco Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Gesco

StockXperts GESCO: Optimierungsmaßnahmen greifen GESCO: Optimierungsmaßnahmen greifen
Aktien-Global GESCO: Optimierungsmaßnahmen greifen
TraderFox Kursziele: DO & CO AG, CTS Eventim AG & Co. KGaA, Gesco SE, NVIDIA Corp. und MediWound Ltd.
StockXperts GESCO: Q4 schwächer, 2026 dürfte wieder besser werden
Aktien-Global GESCO: Q4 schwächer, 2026 dürfte wieder besser werden
finanzen.net Gesco: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
EQS Group EQS-News: GESCO SE veröffentlicht 9-Monatsbericht 2025
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 24.184 Pkt - Gesco unter Druck
EQS Group EQS-Adhoc: GESCO SE senkt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025
EQS Group EQS-News: GESCO SE publishes 9-month report 2025
EQS Group EQS-Adhoc: GESCO SE lowers sales and earnings forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-DD: GESCO SE: Johannes Pfeffer, buy
EQS Group EQS-DD: GESCO SE: Johannes Pfeffer, buy
EQS Group EQS-News: GESCO SE publishes half-year report 2025
EQS Group EQS-Adhoc: GESCO SE acquires Eckart GmbH
EQS Group EQS-News: GESCO Annual General Meeting 2025: Proposed resolutions adopted by a large majority
EQS Group EQS-News: GESCO SE publishes 3-month report 2025
RSS Feed
Gesco zu myNews hinzufügen