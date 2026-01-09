DAX 25.377 +0,5%ESt50 5.999 +0,0%MSCI World 4.515 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.676 -0,6%Euro 1,1683 +0,4%Öl 62,97 -0,1%Gold 4.583 +1,6%
PUMA Aktie

PUMA Aktien-Sparplan
23,81 EUR +0,04 EUR +0,17 %
STU
Marktkap. 3,48 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960

ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF

Bernstein Research

PUMA SE Outperform

10:36 Uhr
PUMA SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
23,81 EUR 0,04 EUR 0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst William Woods bleibt in seinem am Montag vorliegenden Kommentar vorsichtig für die Einzelhandelsbranche, was die Verbrauchernachfrage in ganz Europa betrifft. Er bevorzugt weiterhin defensive Unternehmen sowie solche mit günstigen geografischen Schwerpunkten, insbesondere auf der Iberischen Halbinsel./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 19:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Outperform

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
24,07 €		 Abst. Kursziel*:
-0,29%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
23,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,80%
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

10:36 PUMA Outperform Bernstein Research
08.01.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
06.01.26 PUMA Outperform Bernstein Research
18.12.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
12.12.25 PUMA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE tendiert am Nachmittag fester
Dow Jones PUMA-Aktie höher: Chinesische Anta will wohl Beteiligung von Pinault kaufen
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE macht am Freitagmittag Boden gut
StockXperts Puma: Bald der Durchbruch?
finanzen.net MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PUMA SE von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag tiefer
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX schlussendlich freundlich
RTE.ie Anta Sports offers to buy Pinault family's 29% Puma stake
Business Times China’s Anta Sports has offered to buy Pinault family’s 29% Puma stake: sources
EQS Group EQS-News: PUMA appoints Nadia Kokni as Vice President Global Brand Marketing
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PUMA SE secures additional financing with a bridge loan of €500m and additional confirmed credit lines of €108m
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
