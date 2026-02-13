DAX 24.999 +0,3%ESt50 6.010 +0,4%MSCI World 4.509 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.913 +0,0%Euro 1,1862 -0,1%Öl 67,59 -0,2%Gold 5.006 -0,7%
Siemens Energy Aktie

164,05 EUR +2,15 EUR +1,33 %
STU
Marktkap. 138,65 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

RBC Capital Markets

Siemens Energy Outperform

08:11 Uhr
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
164,05 EUR 2,15 EUR 1,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 150 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei dem Energietechnik-Konzern bestehe erhöhte Zuversicht in den Free Cashflow und das Gasgeschäft, schrieb Colin Moody am Montag in seinem Kommentar. Ein zuletzt starkes Quartal des Unternehmens stärke den Investmentansatz./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:03 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
161,50 €		 Abst. Kursziel*:
14,55%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
164,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,77%
Analyst Name:
Colin Moody 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
158,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

08:11 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13.02.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Siemens Energy Buy UBS AG
11.02.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Aktie im Aufwind Siemens Energy-Aktie vor neuem Rekord? RBC hebt Kursziel deutlich an - Cashflow im Fokus Siemens Energy-Aktie vor neuem Rekord? RBC hebt Kursziel deutlich an - Cashflow im Fokus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 185 Euro - 'Outperform'
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Energy am Montagvormittag zu
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt letztendlich nach
TraderFox Deutsche Top-Picks 2026: Diese 5 Konzerne starten jetzt durch
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag schwächer
finanzen.net STOXX-Handel So steht der Euro STOXX 50 nachmittags
finanzen.net Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX mittags
FOX Business Siemens Energy investing $1B, creating highly skilled jobs in US
New York Times Siemens Energy Bets $1 Billion That A.I. Power Demand Will Last
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Siemens Energy AG Unsponsored ADR (SMNEY) is a Great Choice
Financial Times Revived Siemens Energy fends off activist call for wind spin-off
Financial Times Activist behind Engine No. 1 Exxon campaign builds stake in Siemens Energy
Financial Times Siemens Energy lifts profit outlook on data centre and gas turbine demand
