Siemens Energy Aktie
Marktkap. 138,65 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 150 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei dem Energietechnik-Konzern bestehe erhöhte Zuversicht in den Free Cashflow und das Gasgeschäft, schrieb Colin Moody am Montag in seinem Kommentar. Ein zuletzt starkes Quartal des Unternehmens stärke den Investmentansatz./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:03 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
185,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
161,50 €
|Abst. Kursziel*:
14,55%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
164,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,77%
|
Analyst Name:
Colin Moody
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
158,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|08:11
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
