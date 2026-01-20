PUMA Aktie
Marktkap. 2,69 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Anta werde eine aktivere Rolle bei den Herzogenaurachern spielen als bisher Artemis, schrieb Adam Cochrane am Dienstag nach der Anteilsübernahme der Chinesen. Mit weiteren Vorstößen rechnet er nicht vor 2027. Für Puma bedeute es eine Unterstützung des Turnarounds, für die Aktionäre ein besseres Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com
Zusammenfassung: PUMA Hold
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
23,62 €
|Abst. Kursziel*:
-32,26%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
23,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-31,42%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|11:01
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:51
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:01
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:51
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:51
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets