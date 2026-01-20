DAX 24.924 +0,0%ESt50 5.976 +0,3%MSCI World 4.539 +0,1%Top 10 Crypto 11,43 -0,6%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 73.776 -0,8%Euro 1,1887 +0,1%Öl 65,85 +0,2%Gold 5.084 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 PUMA 696960 SAP 716460 CSG Group A420X0 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil: 25.000-Punkte-Marke außer Reichweite -- Asiens Börsen fest -- PUMA mit neuem Großaktionär -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel, BASF im Fokus
Top News
Ausblick: Microsoft stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Microsoft stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PUMA Aktie

Kaufen
Verkaufen
PUMA Aktien-Sparplan
23,33 EUR +1,79 EUR +8,31 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,69 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 696960

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006969603

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PMMAF

Deutsche Bank AG

PUMA SE Hold

11:01 Uhr
PUMA SE Hold
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
23,33 EUR 1,79 EUR 8,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Anta werde eine aktivere Rolle bei den Herzogenaurachern spielen als bisher Artemis, schrieb Adam Cochrane am Dienstag nach der Anteilsübernahme der Chinesen. Mit weiteren Vorstößen rechnet er nicht vor 2027. Für Puma bedeute es eine Unterstützung des Turnarounds, für die Aktionäre ein besseres Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Hold

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
23,62 €		 Abst. Kursziel*:
-32,26%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
23,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-31,42%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

11:01 PUMA Hold Deutsche Bank AG
08:51 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
22.01.26 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.01.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

finanzen.net Teilübernahme PUMA-Aktie hebt ab: Chinesische Anta Sports wird zum größten Aktionär - milliardenschwerer Anteil PUMA-Aktie hebt ab: Chinesische Anta Sports wird zum größten Aktionär - milliardenschwerer Anteil
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Leichtes Plus - Gewinnmitnahmen in Puma
dpa-afx ROUNUP: Chinesische Fila-Mutter Anta will bei Puma groß einsteigen
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Dienstagvormittag mit sattem Kursplus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Puma auf 'Hold' - Ziel 20 Euro
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Puma erholen sich weiter nach Anta-Einstieg
dpa-afx KORREKTUR: Fila-Mutter Anta steigt bei Puma ein - Chinesen übernehmen 29 Prozent
dpa-afx Fila-Mutter Anta steigt bei Puma ein - Chinesischer Konzern übernimmt 29 Prozent
MarketWatch Puma stock climbs as Chinese sports company swoops in for big stake
Business Times China’s Anta Sports muscles in with US$1.8 billion move for 29.1% Puma stake
Business Times China’s Anta Sports buys 29% Puma stake for US$1.8 billion, rules out full takeover
Financial Times China’s Anta Sports agrees to buy €1.5bn stake in Puma from Pinault family
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Benzinga Anta takes Aim At Global Big Leagues With Puma Bid
RTE.ie Anta Sports offers to buy Pinault family's 29% Puma stake
Business Times China’s Anta Sports has offered to buy Pinault family’s 29% Puma stake: sources
RSS Feed
PUMA SE zu myNews hinzufügen