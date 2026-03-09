Nordea Bank Abp Registered Aktie
Marktkap. 53,12 Mrd. EURKGV 11,54 Div. Rendite 5,97%
WKN A2N6F4
ISIN FI4000297767
Symbol NBNKF
Nordea Bank Abp Registered Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nordea mit einem Kursziel von 13,60 Euro auf "Underweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Namita Samtani am Montagabebd. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Nordea habe im Schlussquartal 2025 die Erwartungen großteils leicht überboten./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
13,60 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
15,59 €
|Abst. Kursziel*:
-12,74%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
16,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,58%
|
Analyst Name:
Namita Samtani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,54 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
