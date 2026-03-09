DAX 23.915 +2,2%ESt50 5.826 +2,5%MSCI World 4.446 +0,6%Top 10 Crypto 9,2110 +3,5%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.844 +3,2%Euro 1,1650 +0,2%Öl 90,82 +1,2%Gold 5.184 +0,8%
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX legt kräftig zu -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
Top News
Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So schlagen sich die Japan-Investments von Berkshire Hathaway Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So schlagen sich die Japan-Investments von Berkshire Hathaway
Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf
Nordea Bank Abp Registered Aktie

16,11 EUR +0,23 EUR +1,42 %
STU
14,55 CHF +0,50 CHF +3,56 %
BRX
Marktkap. 53,12 Mrd. EUR

KGV 11,54 Div. Rendite 5,97%
WKN A2N6F4

ISIN FI4000297767

Symbol NBNKF

Barclays Capital

09:26 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Nordea Bank Abp Registered Shs
16,11 EUR 0,23 EUR 1,42%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nordea mit einem Kursziel von 13,60 Euro auf "Underweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Namita Samtani am Montagabebd. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Nordea habe im Schlussquartal 2025 die Erwartungen großteils leicht überboten./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
13,60 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
15,59 €		 Abst. Kursziel*:
-12,74%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
16,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,58%
Analyst Name:
Namita Samtani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

09:26 Nordea Bank Abp Registered Underweight Barclays Capital
09.02.26 Nordea Bank Abp Registered Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
30.01.26 Nordea Bank Abp Registered Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

