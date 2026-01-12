DAX 25.382 -0,1%ESt50 6.024 +0,1%MSCI World 4.528 +0,1%Top 10 Crypto 12,35 +1,5%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 79.233 +1,4%Euro 1,1670 +0,0%Öl 64,81 +0,8%Gold 4.590 -0,2%
Nordea Bank Abp Registered Aktie

16,45 EUR +0,16 EUR +0,98 %
STU
15,30 CHF +0,11 CHF +0,75 %
BRX
Marktkap. 55,91 Mrd. EUR

KGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
WKN A2N6F4

ISIN FI4000297767

Symbol NBNKF

Barclays Capital

09:41 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Nordea Bank Abp Registered Shs
16,45 EUR 0,16 EUR 0,98%
News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nordea auf "Underweight" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die Markterwartungen an die Bank erschienen zu hoch, schrieb Namita Samtani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe kaum Gründe zu glauben, dass sie sich besser schlage als nordeuropäische Konkurrenten./mis/rob/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
13,50 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
16,35 €		 Abst. Kursziel*:
-17,46%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
16,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,91%
Analyst Name:
Namita Samtani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

09:41 Nordea Bank Abp Registered Underweight Barclays Capital
05.01.26 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
04.12.25 Nordea Bank Abp Registered Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.11.25 Nordea Bank Abp Registered Underweight Barclays Capital
07.11.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich stärker
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit Zuschlägen
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Montagshandel im Minus
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Nachmittag im Plus
