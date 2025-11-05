DAX 23.512 -0,9%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,42 -4,0%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1558 +0,1%Öl 63,94 +0,6%Gold 3.997 +0,5%
DAX rutscht deutlich ins Minus -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Nordea Bank Abp Registered Aktie

14,38 EUR -0,09 EUR -0,62 %
STU
13,38 CHF -0,10 CHF -0,76 %
BRX
Marktkap. 49,07 Mrd. EUR

KGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
WKN A2N6F4

ISIN FI4000297767

Symbol NBNKF

Deutsche Bank AG

11:51 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Shs
14,38 EUR -0,09 EUR -0,62%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordea nach dem Kapitalmarkttag in London mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Buy" belassen. Die skandinavische Bank habe Finanzziele und strategische Prioritäten bis 2030 dargelegt, schrieb Marlene Eibensteiner in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Zielsetzungen wirkten solide, aber das Jahr 2030 liege noch in weiter Ferne. Die Kosten seien bei Nordea ein viel diskutiertes Thema./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,51 €		 Abst. Kursziel*:
10,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,30%
Analyst Name:
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

11:51 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
05.11.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
22.10.25 Nordea Bank Abp Registered Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

