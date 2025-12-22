DAX24.344 +0,2%Est505.768 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,91 +2,9%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.431 +1,0%Euro1,1729 +0,1%Öl61,03 +0,8%Gold4.411 +1,7%
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- Novo Nordisk, Lufthansa, Telekom, DroneShield, Bayer, Rüstungsaktien, Merck, Roche & Co., Gold im Fokus
Top News
Tech-Aktien im Vergleich: Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon setzen mit Kursrally Maßstäbe für Anleger Tech-Aktien im Vergleich: Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon setzen mit Kursrally Maßstäbe für Anleger
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Witkoff zieht positive Bilanz nach Ukraine-Verhandlungen Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Witkoff zieht positive Bilanz nach Ukraine-Verhandlungen
Index-Performance im Fokus

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Plus

22.12.25 09:27 Uhr
Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Plus

Euro STOXX 50-Handel aktuell.

Indizes
EURO STOXX 50
5.768,0 PKT 7,7 PKT 0,13%
Charts|News|Analysen

Um 09:11 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,04 Prozent nach oben auf 5.762,67 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,918 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,103 Prozent auf 5.754,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5.760,35 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5.754,39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5.764,85 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 5.515,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.442,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4.862,28 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 17,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.818,07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.540,22 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 2,15 Prozent auf 36,58 EUR), adidas (+ 1,36 Prozent auf 167,35 EUR), Siemens (+ 1,04 Prozent auf 238,45 EUR), Enel (+ 0,92 Prozent auf 8,75 EUR) und BASF (+ 0,82 Prozent auf 44,12 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-0,71 Prozent auf 1.548,50 EUR), Deutsche Börse (-0,32 Prozent auf 219,40 EUR), Deutsche Telekom (-0,29 Prozent auf 27,30 EUR), Deutsche Bank (-0,29 Prozent auf 32,87 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,25 Prozent auf 554,40 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 205.056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 349,461 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Bayer-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Eni-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

