Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie
Die jüngsten Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen Januar haben 7 Experten die Aktie von Bayer wie folgt eingeschätzt.
5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der Bayer-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 42,07 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Bayer auf 44,56 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|12,21
|23.01.2026
|Barclays Capital
|50,00 EUR
|12,21
|20.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|19.01.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|42,50 EUR
|-4,62
|19.01.2026
|UBS AG
|32,00 EUR
|-28,19
|19.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|12,21
|19.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 EUR
|-43,90
|19.01.2026
|UBS AG
|-
|-
|16.01.2026
|Barclays Capital
|45,00 EUR
|0,99
|07.01.2026
