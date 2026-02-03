Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie

Aktien-Prognosen

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im Überblick.

Im vergangenen Januar haben 7 Experten die Aktie von Bayer wie folgt eingeschätzt.

5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der Bayer-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 42,07 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Bayer auf 44,56 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 12,21 23.01.2026 Barclays Capital 50,00 EUR 12,21 20.01.2026 DZ BANK - - 19.01.2026 Goldman Sachs Group Inc. 42,50 EUR -4,62 19.01.2026 UBS AG 32,00 EUR -28,19 19.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 12,21 19.01.2026 Jefferies & Company Inc. 25,00 EUR -43,90 19.01.2026 UBS AG - - 16.01.2026 Barclays Capital 45,00 EUR 0,99 07.01.2026

