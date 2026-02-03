DAX24.719 -0,3%Est506.006 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8000 -1,4%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.284 +0,4%Euro1,1815 ±-0,0%Öl67,46 -0,5%Gold5.033 +1,7%
Aktien-Prognosen

Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie

04.02.26 12:37 Uhr
Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im Überblick.

Bayer
Aktien
Bayer
45,60 EUR 0,38 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen Januar haben 7 Experten die Aktie von Bayer wie folgt eingeschätzt.

5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der Bayer-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 42,07 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Bayer auf 44,56 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR12,2123.01.2026
Barclays Capital50,00 EUR12,2120.01.2026
DZ BANK--19.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.42,50 EUR-4,6219.01.2026
UBS AG32,00 EUR-28,1919.01.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR12,2119.01.2026
Jefferies & Company Inc.25,00 EUR-43,9019.01.2026
UBS AG--16.01.2026
Barclays Capital45,00 EUR0,9907.01.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Bayer

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
02.02.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
19.01.2026Bayer KaufenDZ BANK
