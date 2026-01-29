DAX24.555 +1,0%Est505.964 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,85 +1,4%Nas23.533 -0,6%Bitcoin69.769 -1,3%Euro1,1899 -0,6%Öl70,84 ±-0,0%Gold5.052 -6,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Deutsche Bank 514000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street tiefer -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA im Fokus
Top News
Bayer-Aktie trotzdem leicht im Plus: Rückenwind durch positive Empfehlung für Finerenon Bayer-Aktie trotzdem leicht im Plus: Rückenwind durch positive Empfehlung für Finerenon
Rheinmetall erhält Handgranaten-Auftrag aus den Niederlanden - Aktie dennoch im Minus Rheinmetall erhält Handgranaten-Auftrag aus den Niederlanden - Aktie dennoch im Minus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zulassungsschritt

Bayer-Aktie leicht im Plus: Rückenwind durch positive Empfehlung für Finerenon

30.01.26 16:26 Uhr
Bayer-Aktie etwas höher: EU-Ausschuss empfiehlt Finerenon-Zulassung - Entscheidung steht bevor | finanzen.net

Der CHMP der EMA spricht sich für eine EU-Zulassung von Finerenon aus - die finale Entscheidung der EU-Kommission wird in Kürze erwartet, teilte Bayer mit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
44,13 EUR 0,08 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur hat die Zulassung des Bayer-Medikaments Finerenon zur Behandlung der Herzinsuffizienz (HF) mit linksventrikulärer leicht reduzierten oder erhaltenen Auswurfleistung (LVEF =40) bei Erwachsenen empfohlen. Die Entscheidung der Europäischen Kommission zur Zulassung in der Europäischen Union werde in den kommenden Wochen erwartet, wie Bayer mitteilte. Die Empfehlung basiert auf den positiven Ergebnissen der Phase-III-Studie "FINEARTS-HF". Finerenon (Kerendia) ist ein nicht-steroidaler, selektiver Mineralokortikoidrezeptor-Antagonist (nsMRA).

Wer­bung

Finerenon wird bereits als Kerendia oder in einigen Ländern als Firialta vermarktet und ist in mehr als 95 Ländern weltweit, darunter China, Europa, Japan und die USA, für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit chronischer Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-2-Diabetes zugelassen. In den USA und in Japan ist Finerenon zudem unter dem Markennamen Kerendia zur Behandlung von Herzinsuffizienz mit linksventrikuläre Ejektionsfraktion größer oder gleich 40 Prozent zugelassen. Zulassungsanträge für Patienten mit Herzinsuffizienz und LVEF mit dieser Indikation wird laut Bayer in weiteren Märkten, einschließlich China, werden derzeit geprüft.

Auf XETRA steht die Bayer-Aktie vor dem Wochenende zeitweise 0,19 Prozent höher bei 44,10 Euro.

DJG/cbr/kla

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
23.01.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
19.01.2026Bayer KaufenDZ BANK
19.01.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.01.2026Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
19.01.2026Bayer KaufenDZ BANK
19.01.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.01.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Bayer NeutralUBS AG
19.01.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
16.01.2026Bayer NeutralUBS AG
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen