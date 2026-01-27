DAX24.846 -0,2%Est505.992 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 +1,7%Nas23.817 +0,9%Bitcoin75.163 +1,3%Euro1,1977 -0,5%Öl67,63 -0,1%Gold5.267 +1,7%
Trotz Korrektur

Bayer-Aktie gibt nach - dennoch weiter bester DAX-Wert 2026

28.01.26 12:03 Uhr
Bayer-Aktie fällt leicht, bleibt aber 2026 Top-Performer im DAX | finanzen.net

Die Aktien von Bayer sind am Mittwoch etwas von ihrem Vortageshoch seit September 2023 zurückgekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
45,32 EUR -1,21 EUR -2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit 22 Prozent Jahresplus bleiben sie aber bester Wert im DAX im noch jungen Jahr. am Mittwoch geht es im XETRA-Handel für die Bayer-Aktie zeitweise 2,86 Prozent auf 45,40 Euro runter.

Wer­bung

Die Hoffnung der Anleger, dass die langwierigen Glyphosat-Rechtstreitigkeiten in den USA in Bälde endlich abgehakt werden könnten, sorgte seit Dezember für eine Neubewertung. Zudem haben sich die Perspektiven für das Pharma-Geschäft mittlerweile stark verbessert, die Angst vor einer Patentklippe ist angesichts erfolgreicher neuer Medikamente sowie aussichtsreicher Medikamentenkandidaten weitgehend abgehakt.

Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux sehen Bayer neben BASF als beste Anlageidee in der deutschen Chemiebranche für 2026. Auch sie verweisen darauf, dass die Belastung der Glyphosat-Causa inzwischen langsam abnimmt. Dabei geht es um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters, den man sich mit der Monsanto-Übernahme 2018 ins Haus geholt hat. Hier wartet Bayer nun auf ein Grundsatzurteil des obersten US-Gerichts, des US Supreme Court.

Zudem loben die Kepler-Experten die starke Dynamik in der Liefe-Science-Pipeline von Bayer.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

