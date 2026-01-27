Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne

Index-Performance im Blick

Anleger in Frankfurt schicken den DAX derzeit erneut ins Plus.

Um 09:11 Uhr erhöht sich der DAX im XETRA-Handel um 0,05 Prozent auf 24.905,91 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,136 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,065 Prozent schwächer bei 24.878,23 Punkten, nach 24.894,44 Punkten am Vortag.

Bei 24.877,50 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24.909,41 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 0,063 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Stand von 24.340,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24.278,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, wies der DAX 21.430,58 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,49 Prozent aufwärts. Bei 25.507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24.349,54 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 5,07 Prozent auf 44,47 EUR), Daimler Truck (+ 2,67 Prozent auf 41,59 EUR), Continental (+ 1,82 Prozent auf 68,42 EUR), Deutsche Börse (+ 0,92 Prozent auf 209,00 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,86 Prozent auf 37,45 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Bayer (-2,24 Prozent auf 45,69 EUR), Fresenius SE (-1,84 Prozent auf 48,62 EUR), Beiersdorf (-1,26 Prozent auf 95,52 EUR), adidas (-1,05 Prozent auf 145,50 EUR) und Symrise (-1,05 Prozent auf 71,92 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.336.779 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 228,800 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,30 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

