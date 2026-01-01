DAX24.845 -0,2%Est505.989 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,60 +1,4%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.607 +0,6%Euro1,1981 -0,5%Öl67,26 -0,7%Gold5.282 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 PUMA 696960 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y CSG Group A420X0 OHB 593612 Deutsche Telekom 555750 UnitedHealth 869561 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX leichter -- Asiens Börsen uneins -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- Micron Technology, Corning, Goldpreis im Fokus
Top News
Binance Coin: So lukrativ wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen Binance Coin: So lukrativ wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen
Tron: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient hätten Tron: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient hätten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Invest im Blick

Binance Coin: So lukrativ wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen

28.01.26 11:03 Uhr
Binance Coin: So lukrativ wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen | finanzen.net

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Binance Coin Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
906,6012 USD 8,3297 USD 0,93%
Charts|News

Vor 5 Jahren notierte Binance Coin bei 41,01 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10.000 USD in BNB investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 243,86 Binance Coin. Die gehaltenen Binance Coin wären am 27.01.2026 bei einem BNB-USD-Kurs von 898,27 USD 219.052,40 USD wert gewesen. Mit einer Performance von +2.090,52 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 10.03.2025 bei 533,45 USD. Bei 1.310,96 USD erreichte Binance Coin am 07.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ymcgraphic / Shutterstock.com