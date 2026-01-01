Binance Coin: So lukrativ wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen

Krypto-Invest im Blick

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Binance Coin Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren notierte Binance Coin bei 41,01 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10.000 USD in BNB investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 243,86 Binance Coin. Die gehaltenen Binance Coin wären am 27.01.2026 bei einem BNB-USD-Kurs von 898,27 USD 219.052,40 USD wert gewesen. Mit einer Performance von +2.090,52 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 10.03.2025 bei 533,45 USD. Bei 1.310,96 USD erreichte Binance Coin am 07.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net