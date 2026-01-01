DAX24.845 -0,2%Est505.989 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,60 +1,4%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.607 +0,6%Euro1,1981 -0,5%Öl67,26 -0,7%Gold5.282 +2,0%
Lukrative TRX-Investition?

Tron: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient hätten

28.01.26 11:03 Uhr
So viel hätten Anleger mit einem frühen Tron-Engagement verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TRX/USD (Tron-US-Dollar)
0,2918 USD -0,0025 USD -0,84%
Charts|News

Tron kostete gestern vor 5 Jahren 0,028288 USD. Bei einem Investment von 100 USD in TRX vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.535,07 Tron. Die gehaltenen Tron wären am 27.01.2026 bei einem TRX-USD-Kurs von 0,2943 USD 1.040,27 USD wert gewesen. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 940,27 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 16.03.2025 erreicht und liegt bei 0,2122 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 0,3664 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ws Studio1985 / Shutterstock.com