Tron: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient hätten

Lukrative TRX-Investition?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Tron-Engagement verdienen können.

Tron kostete gestern vor 5 Jahren 0,028288 USD. Bei einem Investment von 100 USD in TRX vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.535,07 Tron. Die gehaltenen Tron wären am 27.01.2026 bei einem TRX-USD-Kurs von 0,2943 USD 1.040,27 USD wert gewesen. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 940,27 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 16.03.2025 erreicht und liegt bei 0,2122 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 0,3664 USD.

Redaktion finanzen.net