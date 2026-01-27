DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,36 -0,7%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.402 +0,3%Euro1,2000 -0,4%Öl67,89 +0,3%Gold5.268 +1,7%
Vor Quartalsbilanz

Ausblick: Apple veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

28.01.26 08:01 Uhr
Bei NASDAQ-Titel Apple-Aktie stehen Quartalszahlen ins Haus - Das prognostizieren Experten für den iPhone-Hersteller | finanzen.net

Apple veröffentlicht bald das Zahlenwerk für das abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
215,95 EUR -0,50 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Apple stellt am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 30 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie vermeldet.

Apple soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 138,40 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 29 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 45 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,23 USD im Vergleich zu 7,46 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 44 Analysten durchschnittlich bei 452,22 Milliarden USD, gegenüber 416,16 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
27.01.2026Apple OutperformBernstein Research
26.01.2026Apple HoldJefferies & Company Inc.
26.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.01.2026Apple NeutralUBS AG
20.01.2026Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
27.01.2026Apple OutperformBernstein Research
26.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.01.2026Apple HoldJefferies & Company Inc.
21.01.2026Apple NeutralUBS AG
17.12.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
09.12.2025Apple NeutralUBS AG
08.12.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.12.2025Apple UnderweightBarclays Capital
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen