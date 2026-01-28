EUREX/Renten-Futures am Tag der US-Notenbank im Plus

DOW JONES--Fester zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Mittwochmorgen. Obwohl von der US-Notenbank am Abend keine Zinssenkung erwartet wird, dürfte sie auf eine weiter komfortable Umgebung aus Wachstum und gedämpfter Inflation hinweisen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 20 Ticks auf 128,07 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,08 Prozent und das Tagestief bei 127,80 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 30.380 Kontrakte. Der Buxl-Futures legt um 38 Ticks auf 110,12 Prozent zu. Der Bobl-Futures gewinnt 11 Ticks auf 116,46 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2026 02:28 ET (07:28 GMT)