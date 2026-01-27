DAX24.842 -0,2%Est505.990 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,59 +1,3%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.497 +0,4%Euro1,1978 -0,5%Öl67,16 -0,8%Gold5.274 +1,8%
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Auto1 nach Aramis-Zahlen auf 'Buy'

28.01.26 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
30,24 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für AUTO1 nach den Quartalszahlen von Aramis mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. An seiner Erwartung für den Quartalsbericht des deutschen Online-Autohändlers habe sich damit nichts geändert, schrieb James Tate am Dienstagabend. Er geht von positiven Überraschungen aus. Aramis habe in den Märkten mit der größten Überschneidung - vor allem Frankreich und Spanien - trotz schwieriger Marktbedingungen solide Absatzvolumina erzielt./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 20:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

