AUTO1 Aktie
Marktkap. 6,5 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 auf "Overweight" belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler rechne mit einer weiter starken Geschäftsdynamik, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Die Turnaround-Story gewinne an Schwung, und die Markterwartungen für die Margen hätten deutlich Luft nach oben. Auto1 bleibe ein wichtiger Sektortitel./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
30,71 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
28,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
