US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- Bitcoin, D-Wave, Nordex, SAP, Siemens Energy, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
DAX wegen Zollsorgen unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen
Netflix-Aktie: Streaming-Riese will nach Warner-Kauf auch die Leinwand dominieren
AUTO1 Aktie

Marktkap. 6,5 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88

ISIN DE000A2LQ884

JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

11:41 Uhr
AUTO1 Overweight
AUTO1
28,74 EUR -0,76 EUR -2,58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 auf "Overweight" belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler rechne mit einer weiter starken Geschäftsdynamik, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Die Turnaround-Story gewinne an Schwung, und die Markterwartungen für die Margen hätten deutlich Luft nach oben. Auto1 bleibe ein wichtiger Sektortitel./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
30,71 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
28,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

