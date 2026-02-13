DAX 25.062 -0,9%ESt50 6.049 -0,9%MSCI World 4.537 -0,1%Top 10 Crypto 8,5945 -2,2%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.431 +0,1%Euro 1,1779 +0,0%Öl 71,35 +1,5%Gold 4.987 +0,2%
Top News
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Airbus SE-Aktie Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Airbus SE-Aktie
Airbus-Aktie von Auslieferungsausblick belastet: Prognose erfüllt - Dividende steigt Airbus-Aktie von Auslieferungsausblick belastet: Prognose erfüllt - Dividende steigt
JOST Werke Aktie

63,90 EUR -1,10 EUR -1,69 %
STU
Marktkap. 961,05 Mio. EUR

KGV 12,89 Div. Rendite 3,30%
WKN JST400

ISIN DE000JST4000

Symbol JSTWF

Warburg Research

JOST Werke Buy

11:56 Uhr
JOST Werke Buy
JOST Werke AG
63,90 EUR -1,10 EUR -1,69%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Jost Werke nach vorläufigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die soliden Resultate lägen über den Erwartungen, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Mit einem organischen Umsatzwachstum habe Jost der Branchenschwäche in Nordamerika getrotzt. Mit den vollständigen Zahlen am 26. März werde der Nutzfahrzeugzulieferer auch einen Ausblick auf 2026 geben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
64,40 €		 Abst. Kursziel*:
14,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
63,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,81%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JOST Werke AG

11:56 JOST Werke Buy Warburg Research
20.01.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 JOST Werke Buy Warburg Research
13.01.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.25 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu JOST Werke AG

dpa-afx Hyva-Übernahme hilft JOST Werke-Aktie dennoch im Minus: Erwartungen nach starkem Schlussspurt geschlagen JOST Werke-Aktie dennoch im Minus: Erwartungen nach starkem Schlussspurt geschlagen
EQS Group EQS-News: JOST setzt Wachstumsstrategie AMBITION 2030 konsequent um und erzielt starke Ergebnisse in allen Geschäftsbereichen im Jahr 2025
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-AFR: JOST Werke SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur JOST Werke-Aktie im Januar 2026
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittwochmittag
EQS Group EQS-News: JOST implements its growth strategy AMBITION 2030 further and achieves strong results in all business lines in fiscal year 2025
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: JOST Werke SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
