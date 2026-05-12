DAX 24.136 +0,8%ESt50 5.837 +0,5%MSCI World 4.756 +0,1%Top 10 Crypto 10,38 +0,8%Nas 26.088 -0,7%Bitcoin 69.325 +1,1%Euro 1,1702 -0,3%Öl 107,4 -0,2%Gold 4.698 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Bayer BAY001 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
TUI-Aktie im Aufwind: Trotz Krisen-Dämpfer - gelingt jetzt der Befreiungsschlag? TUI-Aktie im Aufwind: Trotz Krisen-Dämpfer - gelingt jetzt der Befreiungsschlag?
Porsche-Aktie in Rot: Porsche SE bestätigt Prognose trotz schwächerem Gewinn Porsche-Aktie in Rot: Porsche SE bestätigt Prognose trotz schwächerem Gewinn
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SCHOTT Pharma Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
15,48 EUR -0,12 EUR -0,77 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,4 Mrd. EUR

KGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3ENQ5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STTPF

Barclays Capital

SCHOTT Pharma Equal Weight

10:16 Uhr
SCHOTT Pharma Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
15,48 EUR -0,12 EUR -0,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schott Pharma nach Zahlen mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Jonathon Unwin sieht das zweite Geschäftsquartal im erwarteten Rahmen, wie er am Mittwoch schrieb. Er hält es aber für möglich, dass die Aktien nach ihrer zuletzt relativ starken Entwicklung unter Druck geraten./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Equal Weight

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
15,52 €		 Abst. Kursziel*:
3,09%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
15,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,36%
Analyst Name:
Jonathon Unwin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

10:36 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
10:16 SCHOTT Pharma Equal Weight Barclays Capital
08:56 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
28.04.26 SCHOTT Pharma Equal Weight Barclays Capital
30.03.26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

dpa-afx Ziele bestätigt SCHOTT Pharma-Aktie sinkt: Hohe Nachfrage nach Fläschchen stützt Kurs SCHOTT Pharma-Aktie sinkt: Hohe Nachfrage nach Fläschchen stützt Kurs
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gibt am Vormittag ab
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma mit robustem erstem Halbjahr und starkem Cashflow
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger greifen bei SCHOTT Pharma am Dienstagmittag zu
finanzen.net Ausblick: SCHOTT Pharma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
dpa-afx SCHOTT Pharma-Aktie fällt: Konzern erwartet ab 2027 deutliche Umsatzsteigerungen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma mit robustem erstem Halbjahr und starkem Cashflow
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Dr. Torsten Derr, buy
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma with positive start to financial year 2026; outlook confirmed
EQS Group EQS-News: Successful Annual General Meeting for SCHOTT Pharma: All resolutions approved
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma delivers on full-year revenue and profitability targets
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma’s preliminary results for fiscal year 2025; outlook for FY 2026 and update of mid-term guidance
RSS Feed
SCHOTT Pharma zu myNews hinzufügen