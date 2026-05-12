LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schott Pharma nach Zahlen mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Jonathon Unwin sieht das zweite Geschäftsquartal im erwarteten Rahmen, wie er am Mittwoch schrieb. Er hält es aber für möglich, dass die Aktien nach ihrer zuletzt relativ starken Entwicklung unter Druck geraten./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Equal Weight
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
15,52 €
|Abst. Kursziel*:
3,09%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
15,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,36%
|
Analyst Name:
Jonathon Unwin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SCHOTT Pharma
|10:36
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
|08:56
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.04.26
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
|30.03.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|23.01.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.12.25
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
