DAX 24.126 +0,7%ESt50 5.841 +0,6%MSCI World 4.758 +0,2%Top 10 Crypto 10,32 +0,2%Nas 26.088 -0,7%Bitcoin 69.020 +0,7%Euro 1,1717 -0,2%Öl 106,3 -1,3%Gold 4.707 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Underweight von JP Morgan Chase & Co. für Brenntag SE-Aktie Underweight von JP Morgan Chase & Co. für Brenntag SE-Aktie
RWE-Aktie: Bernstein Research vergibt Market-Perform RWE-Aktie: Bernstein Research vergibt Market-Perform
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SCHOTT Pharma Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
15,00 EUR -0,60 EUR -3,85 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,4 Mrd. EUR

KGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3ENQ5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STTPF

RBC Capital Markets

SCHOTT Pharma Sector Perform

08:56 Uhr
SCHOTT Pharma Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
15,00 EUR -0,60 EUR -3,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate des ersten Quartals hätten die Erwartungen im Wesentlichen erfüllt, schrieb Charles Weston am Mittwoch. Ohne eine Sonderbelastung hätte das operative Ergebnis des Pharmazulieferers aber höher gelegen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:48 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Sector Perform

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
15,92 €		 Abst. Kursziel*:
13,07%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
15,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,00%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

08:56 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
28.04.26 SCHOTT Pharma Equal Weight Barclays Capital
30.03.26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

dpa-afx Ziele bestätigt SCHOTT Pharma-Aktie steigt: Hohe Nachfrage nach Fläschchen stützt Kurs SCHOTT Pharma-Aktie steigt: Hohe Nachfrage nach Fläschchen stützt Kurs
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma mit robustem erstem Halbjahr und starkem Cashflow
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger greifen bei SCHOTT Pharma am Dienstagmittag zu
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Dienstagvormittag tiefer
finanzen.net Ausblick: SCHOTT Pharma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
dpa-afx SCHOTT Pharma-Aktie fällt: Konzern erwartet ab 2027 deutliche Umsatzsteigerungen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Erste Schätzungen: SCHOTT Pharma vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma mit robustem erstem Halbjahr und starkem Cashflow
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Dr. Torsten Derr, buy
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma with positive start to financial year 2026; outlook confirmed
EQS Group EQS-News: Successful Annual General Meeting for SCHOTT Pharma: All resolutions approved
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma delivers on full-year revenue and profitability targets
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma’s preliminary results for fiscal year 2025; outlook for FY 2026 and update of mid-term guidance
RSS Feed
SCHOTT Pharma zu myNews hinzufügen