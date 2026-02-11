SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 2,21 Mrd. EURKGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
SCHOTT Pharma Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 25,70 auf 25,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharmazulieferer habe einen soliden Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es blieben aber Unsicherheiten hinsichtlich der Endnachfrage nach GLP1-Abnehmspritzen sowie nach Impfstoffen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
25,90 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,24 €
|Abst. Kursziel*:
69,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
69,28%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
