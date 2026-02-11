DAX 25.196 +1,4%ESt50 6.083 +0,8%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,7130 +1,9%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.137 +1,3%Euro 1,1882 +0,0%Öl 69,08 -0,8%Gold 5.076 -0,2%
Heute im Fokus
DAX fester -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir im Fokus
Top News
Palantir-Aktie fester: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle Palantir-Aktie fester: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle
Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
15,30 EUR -0,36 EUR -2,30 %
STU
Marktkap. 2,21 Mrd. EUR

KGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
15,30 EUR -0,36 EUR -2,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 25,70 auf 25,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharmazulieferer habe einen soliden Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es blieben aber Unsicherheiten hinsichtlich der Endnachfrage nach GLP1-Abnehmspritzen sowie nach Impfstoffen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
25,90 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,24 €		 Abst. Kursziel*:
69,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
69,28%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

