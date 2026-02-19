DAX 25.103 +0,2%ESt50 6.091 +0,5%MSCI World 4.528 +0,0%Top 10 Crypto 8,7595 +2,8%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.745 +1,5%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,26 -1,0%Gold 5.034 +0,8%
Airbus Aktie

190,26 EUR +2,26 EUR +1,20 %
STU
190,72 EUR +4,42 EUR +2,37 %
GVIE
Marktkap. 157,96 Mrd. EUR

KGV 30,00
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

RBC Capital Markets

Airbus SE Outperform

08:01 Uhr
Airbus SE Outperform
Airbus SE
190,26 EUR 2,26 EUR 1,20%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus von 235 auf 225 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern habe erwartungsgemäße Quartalszahlen vorgelegt, doch der erstmalige Ausblick auf 2026 habe die Stimmung belastet, schrieb Ken Herbert in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Mit dem Auslieferungsziel von weniger als 900 Flugzeugen hätten die Anleger wohl gerechnet. Doch die Planung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) und den freien Barmittelzufluss liege unter den Erwartungen. Herbert rechnet für das laufende Quartal mit schwachen Auslieferungszahlen und verwies auf die diesbezüglich gesenkte Prognose für 2027. Er senkte seine entsprechenden Schätzungen für die Jahre bis 2028. Langfristig sei die positive Anlagestory aber intakt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:46 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
186,30 €		 Abst. Kursziel*:
20,77%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
190,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,26%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
228,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

