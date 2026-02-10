SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 2,13 Mrd. EURKGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
SCHOTT Pharma Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Pharmazulieferer habe einen guten Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Charles Weston am Mittwoch. Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Erwartungen klar übertroffen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:11 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Sector Perform
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
15,78 €
|Abst. Kursziel*:
14,07%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
15,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,21%
|
Analyst Name:
Charles Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
