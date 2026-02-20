DAX25.106 -0,6%Est506.120 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -3,9%Nas22.886 +0,9%Bitcoin56.296 -1,5%Euro1,1758 -0,1%Öl71,95 +0,4%Gold5.154 +1,0%
DAX schwächer -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Bitcoin, Ether & Co. sinken -- Bayer, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Samsung, NVIDIA, SAP, VW, Gold, Silber im Fokus
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Rückkaufprogramm

Infineon-Aktie dreht ins Plus: Millionenschweres Rückkaufprogramm geplant

23.02.26 13:19 Uhr
Infineon-Aktie steigt: Aktienrückkauf im Millionen-Stil angekündigt | finanzen.net

Der Halbleitergigant Infineon Technologies kündigt einen groß angelegten Rückkauf eigener Aktien an.

Infineon wird bis zu 4 Millionen eigene Aktien für einen maximalen Gesamtpreis von 200 Millionen Euro zurückkaufen. Der Chiphersteller teilte mit, dass die Käufe am Markt am Montag starteten und bis einschließlich 27. März liefen. Das Programm habe der Vorstand am 30. Januar mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, heißt es in der Mitteilung weiter. Basis dafür ist eine Rückkaufermächtigung der Hauptversammlung von 2023.

Im vergangenen November hatte Infineon ein limitiertes Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 750.000 eigenen Aktien umgesetzt. Dabei ging es um die Beschaffung von Aktien, die für die Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen gebraucht werden.

Die Infineon-Aktie notiert im XETRA-Handel nach anfänglichen Verlusten zeitweise 0,21 Prozent höher bei 45,30 Euro.

DJG/rio/cbr

DOW JONES

mehr Analysen