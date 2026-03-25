Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Amazon-Aktie im Fokus: Lieferung per Roboter nach Rivr-Übernahme Amazon-Aktie im Fokus: Lieferung per Roboter nach Rivr-Übernahme
NVIDIA, Alphabet oder Broadcom: Welche KI-Aktie jetzt das meiste Potenzial bietet NVIDIA, Alphabet oder Broadcom: Welche KI-Aktie jetzt das meiste Potenzial bietet
Infineon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Infineon Aktien-Sparplan
38,69 EUR -0,82 EUR -2,08 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 51,64 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
Infineon Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Infineon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. In einem Gespräch habe sich Finanzvorstand Sven Schneider positiv zu den Geschäftsaussichten für 2026 geäußert, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Schneider habe zudem darauf hingewiesen, dass die ab Anfang April geplanten Preiserhöhungen im Ausblick noch nicht berücksichtigt seien. Der Experte sieht das als einen Hinweis, dass Infineon die Umsatz- und Margenziele anheben könnte. Unter dem Strich sieht er die Aktie nun noch positiver als bisher./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon Overweight

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
38,75 €		 Abst. Kursziel*:
23,87%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
38,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,06%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

21:41 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.03.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Infineon Neutral UBS AG
13.03.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.03.26 Infineon Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels leichter
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Start im Minus
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel im Minus
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im DAX
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus
Semiconductor Today Infineon partners with Zenergize on power electronics for India’s energy transition
Semiconductor Today Infineon and DG Matrix partner to drive solid-state transformer technology for AI data centers and industrial power applications
Semiconductor Today Infineon introduces CoolGaN-based high-voltage intermediate bus converter reference designs
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon adds to CoolGaN Drive HB 600V G5 product family
Zacks Why Infineon Technologies AG (IFNNY) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, sell
