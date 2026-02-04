DAX 24.367 -1,0%ESt50 5.900 -1,2%MSCI World 4.443 -1,4%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.493 -1,8%Bitcoin 56.707 -8,6%Euro 1,1790 -0,1%Öl 67,36 -2,3%Gold 4.827 -2,8%
Infineon Aktie

40,57 EUR +0,22 EUR +0,55 %
STU
Marktkap. 53,49 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100

ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Infineon Buy

12:31 Uhr
Infineon Buy
Infineon AG
40,57 EUR 0,22 EUR 0,55%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach KI-Chips rage weiter heraus, schrieb Tammy Qiu am Donnerstag im Resümee des Quartalsberichts./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,62 €		 Abst. Kursziel*:
18,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,33%
Analyst Name:
Tammy Qiu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

12:31 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:31 Infineon Buy Deutsche Bank AG
08:16 Infineon Buy UBS AG
08:16 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Infineon Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

finanzen.net Expertenmeinungen Infineon-Aktie: Was Analysten von Infineon erwarten Infineon-Aktie: Was Analysten von Infineon erwarten
wikifolio Infineon kündigte Investitions-Offensive an
finanzen.net Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Infineon-Aktie
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Infineon auf 47 Euro - 'Buy'
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittag fester
finanzen.net Deutsche Bank AG verleiht Infineon-Aktie Buy in jüngster Analyse
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon zieht am Donnerstagvormittag an
finanzen.net Infineon legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
EQS Group EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Infineon makes a successful start to fiscal year 2026 and accelerates AI Investments in view of further increasing market dynamics
Zacks Infineon Technologies AG (IFNNY) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Why Infineon Technologies AG (IFNNY) is a Top Value Stock for the Long-Term
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Infineon Technologies AG (IFNNY) is a Great Choice
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Sale of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit Plan to cover tax and fees
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Transfer of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit Plan
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, Sale of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit Plan to cover tax and fees
