Infineon Aktie
Marktkap. 53,49 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach KI-Chips rage weiter heraus, schrieb Tammy Qiu am Donnerstag im Resümee des Quartalsberichts./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,62 €
|Abst. Kursziel*:
18,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,33%
|
Analyst Name:
Tammy Qiu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Infineon AG
|12:31
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:31
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Infineon Buy
|UBS AG
|08:16
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|12:31
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:31
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Infineon Buy
|UBS AG
|08:16
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|12:31
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:31
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Infineon Buy
|UBS AG
|04.02.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|04.02.26
|Infineon Buy
|UBS AG
|30.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.