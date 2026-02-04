DAX 24.597 +0,0%ESt50 5.970 +0,0%MSCI World 4.500 -0,1%Top 10 Crypto 9,1250 -6,6%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 59.466 -4,1%Euro 1,1792 -0,1%Öl 68,74 -0,3%Gold 4.856 -2,2%
Ferrari Aktie

Ferrari Aktien-Sparplan
286,30 EUR -0,90 EUR -0,31 %
STU
339,25 USD +8,96 USD +2,71 %
BTT
Marktkap. 50,25 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

Ferrari N.V.
286,30 EUR -0,90 EUR -0,31%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari von 420 auf 365 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien hätten ihren Boden wohl nahezu gefunden, schrieb Henning Cosman am Donnerstag. Argumente für eine Neubewertung blieben allerdings rar gesät. Der Ausblick auf 2026 dürfte wohl kaum inspirieren. Cosman nahm bei seinem Kursziel einen 20-prozentigen Bewertungsabschlag gegenüber Hermes vor./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 04:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
288,00 €		 Abst. Kursziel*:
26,74%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
286,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,49%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
381,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

12:51 Ferrari Overweight Barclays Capital
26.01.26 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
19.01.26 Ferrari Buy UBS AG
19.01.26 Ferrari Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Ferrari N.V. zu myNews hinzufügen